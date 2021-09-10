«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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08.09.2021 в 15:30
03.09.2021 в 17:00
03.09.2021 в 09:55
02.09.2021 в 09:55
26.08.2021 в 17:10
09.09.2021 в 15:45
08.09.2021 в 12:30
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
26.08.2021 в 17:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2021
В Перми завершается ремонт дворов
Экологи оценят состояние Утиного болота
Власти Перми: организация нового кладбища в районе остановки «Берёзовая роща» не планируется
В Краснокамске председатель ТСЖ обвиняется в присвоении 740 000 рублей
В Перми стартует II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
В Краснокамске продолжается ликвидация локальной экологической катастрофы
В Прикамье доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»
В Перми проинспектировали реконструкцию улицы Строителей
В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе «Боинг-737»
Стартует прямая телефонная линия по вопросам начала учебного года
Выборы: начался прием заявлений на надомное голосование
В Чайковском осужден водитель, сбивший троих пешеходов
В Краснокамске запущены два крупных инвестиционных проекта
Определен подрядчик на реконструкцию причалов Речного вокзала в Перми
В Прикамье появятся новые льготы для бизнеса
В выходные в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер»
В половине территорий Прикамья начата подача теплоносителя на объекты соцсферы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.09.2021
Лысьве присвоено звание "Город трудовой доблести"
Мобильной связи в России исполняется 30 лет
В торговых центрах открываются прививочные кабинеты
Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток
Подростка, совершившего тройное убийство, отправили на принудительное лечение
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Власти Перми: организация нового кладбища в районе остановки «Берёзовая роща» не планируется
В Краснокамске председатель ТСЖ обвиняется в присвоении 740 000 рублей
В Перми стартует II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
В Краснокамске продолжается ликвидация локальной экологической катастрофы
В Прикамье доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»
В Перми проинспектировали реконструкцию улицы Строителей
В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе «Боинг-737»
Стартует прямая телефонная линия по вопросам начала учебного года
Выборы: начался прием заявлений на надомное голосование
В Краснокамске запущены два крупных инвестиционных проекта
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