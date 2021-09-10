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Власти Перми: организация нового кладбища в районе остановки «Берёзовая роща» не планируется
Участники обсудили ряд вопросов, связанных с развитием микрорайона Налимиха. В частности, жителей интересовал вопрос о новых местах захоронения. Жители обеспокоены ранее озвученными планами по организации кладбища на территории бывшей военной части около остановки «Берёзовая роща». И. о. заместителя главы администрации Перми Дмитрий Галиханов сообщил присутствующим, что организация кладбища на данной территории не планируется. Кроме того, принятие любых решений, связанных с дальнейшим использованием этой территории, возможно только с учётом мнения жителей.
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