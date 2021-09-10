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В Краснокамске председатель ТСЖ обвиняется в присвоении 740 000 рублей
Установлено, что обвиняемый с использованием своего служебного положения похитил вверенные ему денежные средства в размере около 740 000 рублей.
Мужчина заключил несколько договоров подряда на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения с обществом с ограниченной ответственностью, в котором являлся директором и единственным учредителем.
"Гражданин, действуя от имени ТСЖ, подписывал акты выполненных работ и платежные документы, достоверно зная, что фактический объем работ не выполнен. Затем осуществлял переводы денежных средств со специальных счетов ТСЖ на счет своей же фирмы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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