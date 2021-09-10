В Прикамье доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»

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По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 717 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 580,6 тыс. человек.
Напомним, привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.
Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 56 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие.
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».
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