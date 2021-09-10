В Прикамье доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»

В Прикамье доставлено 50 400 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время партия будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. Всего с начала прививочной кампании в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцины от COVID-19.По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 717 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 580,6 тыс. человек.Напомним, привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 56 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие.Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».