В Краснокамске продолжается ликвидация локальной экологической катастрофы

В Краснокамске локальная экологическая катастрофа. Крупные нефтяные пятна обнаружили местные жители. Из плит на набережной сочилась черная жижа, похожая на нефть. Маслянистое пятно на Каме ранним утром во вторник обнаружили местные рыбаки. Первым уведомили администратора местной лодочной станции. Он уже позвонил во все инстанции.

Антон Стародубцев, администратор лодочной станции: "Утром мы его посчитали - 1,2 км, но это было не пятно, а шлейф вдоль берега, от берега наверное метра полтора-два".Вот как это выглядело с высоты птичьего полета. Съемку при помощи квадрокоптера организовали наши интернет-коллеги из портала 59.ru.

Благодаря песчаной отмели можно себе представить первоначальные масштабы разлива. Нефтепродукты на берег выносило прибоем. И по-прежнему в этом микро-заливчике вода черная. Место разлива находится на подпорной стороне излучины реки, поэтому нефтепродукты прижало течением к суше. По этой же причине и благодаря сильному ветру большая часть пятна зашла в устье реки Ласьва. Здесь его удалось блокировать в первый же день.

Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Спасатели уже к вечеру организовали и установили специализированные боны, которые не дают возможности распространяться данной нефтесодержащей жидкости. Поэтому оно локализовано, идет отбор, угрозы жизни и здоровью населения на сегодняшний день не существует". На месте ЧП специалисты Росприроднадзора берут пробы воды и нефтепродуктов. Причем как в акватории, так и у берега.

Ущерб природе будет установлен позже, сейчас главное - определить что за жидкость попала в Каму. Так можно будет понять и кто оставил эти пятна.

Александр Борисов, заместитель председателя правительства Пермского края: "По предварительным данным, они оставлены судами, которые заходили для разгрузки-погрузки щебня. Если эти суда официально осуществляли транспортировку грузов, конечно, не составит особого труда их найти. Смущает то, что погрузка и разгрузка осуществлялись в ночное время".Результаты анализа взятых проб будут готовы через один-два дня. Большая часть нефтепродукта уже собрана. Расследование причин и ликвидация последствий ЧП находятся на личном контроле у губернатора Пермского края.