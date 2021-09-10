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В Перми проинспектировали реконструкцию улицы Строителей
-Какие риски видите в реализации проекта?
-По первому этапу у нас самый большой риск — это здание, которое напротив нас.
Это последний из 39 объектов, который нужно выкупить для расширения улицы. Сейчас вопрос решается в суде. Еще одно замечание — не везде из-за стройки чисто.
Дмитрий Малютин, врип председателя Пермской городской Думы: "Видите, назову это козьи тропы. Явно по ним ходят люди. Прямо по глине". Все возведение улицы Строителей разделено на 4 этапа. По плану, магистраль соединит Красавинский мост с Карпинского, через площадь у Перми-II. Первый участок, от Куфонина до Вишерской, почти готов.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "В октябре уже будет запущен участок дороги, и это радует. Для жителей микрорайона Парковый появится дополнительный комфорт в передвижении по этой дороге. В то же время мы видим и понимаем сроки реализации этого объекта в целом. Отрадно, что второй этап планируется сдать к празднованию 300-летия города Перми".
Для всестороннего контроля за стройкой решено установить камеру.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Ставится где-то камера, и в режиме реального времени можно следить, как идут работы. Идут или не идут. Можно такую практику здесь посмотреть". Вся улица Строителей будет включать в себя четыре полосы, велосипедную дорожку и широкий тротуар.
Помимо проезжей части, новый участок улицы Строителей включает в себя 8 километров тротуара. Весь тротуар мостится бетонной плиткой. Свежая партия уже завезена.
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