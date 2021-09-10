В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе «Боинг-737»

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В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе пассажирского самолёта «Боинг-737». Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, панихида пройдёт в 5 утра. Затем с 12 до 13 часов состоится час памяти погибших в авиакатастрофе. Траурные мероприятия пройдут на мемориальном комплексе на месте падения самолёта, который расположен в Свердловском районе (подъезд со стороны улицы Васильева).
Напомним, 14 сентября 2008 года в Перми потерпел крушение самолет «Боинг-737», выполняющий рейс «Москва – Пермь», погибло 88 человек. Причиной катастрофы была названа ошибка пилота.

Опубликовано: 10.09.2021 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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