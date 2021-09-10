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В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе «Боинг-737»
Напомним, 14 сентября 2008 года в Перми потерпел крушение самолет «Боинг-737», выполняющий рейс «Москва – Пермь», погибло 88 человек. Причиной катастрофы была названа ошибка пилота.
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