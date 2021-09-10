← Выборы: начался прием заявлений на надомное голосование
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Стартует прямая телефонная линия по вопросам начала учебного года
По всем вопросам, связанным с получением дошкольного, школьного и дополнительного образования в учреждениях Перми, всегда можно обратиться в аккаунты городского департамента образования в соцсетях, а также позвонить по телефону: 212-70-50 или написать на электронную почту: do@gorodperm.ru.
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