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Выборы: начался прием заявлений на надомное голосование
Вас попросят назвать паспортные данные и согласуют время посещения вашей квартиры членами избирательной комиссии. Второй вариант — заявить о своем желании голосовать дома собственно в избирательном участке, явившись туда лично или направив представителя. Также форма заявления есть на сайте госуслуг. Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Что важно знать? Безусловно, надо это сделать заранее, прием заявлений через госуслуги заканчивается 14 сентября, если по телефону, или кто-то придет в комиссию и пригласит, то заканчивается такой прием в последний день голосования в 14 часов".
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