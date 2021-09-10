Выборы: начался прием заявлений на надомное голосование

У избирателей Прикамья появился еще один вариант голосования на ближайших выборах. При наличии уважительной причины, а такой может быть, например, желание избежать лишних контактов в период пандемии, можно пригласить представителей избирательного участка к себе домой. Сделать это можно несколькими способами. Наверное самый простой — позвонить на свой избирательный участок, предварительно выяснив его телефон в интернете или взять из приглашения в вашем почтовом ящике.

Вас попросят назвать паспортные данные и согласуют время посещения вашей квартиры членами избирательной комиссии. Второй вариант — заявить о своем желании голосовать дома собственно в избирательном участке, явившись туда лично или направив представителя. Также форма заявления есть на сайте госуслуг. Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Что важно знать? Безусловно, надо это сделать заранее, прием заявлений через госуслуги заканчивается 14 сентября, если по телефону, или кто-то придет в комиссию и пригласит, то заканчивается такой прием в последний день голосования в 14 часов".