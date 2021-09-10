В Краснокамске запущены два крупных инвестиционных проекта. И благодаря этим вложениям – зимний гололед в Перми может оказаться не столько опасным, как прежде.

Эти упаковки будут продаваться в розницу. Как заявляет технолог Дмитрий Лимонов, вреда не будет ни для человека, ни для домашних животных, поскольку используется сырьё пищевого качества.

Дмитрий Лимонов, технолог Уральского завода противогололёдных материалов: "Предварительно оно смешивается в определённых пропорциях, для каждого региона это своя рецептура".

Уральский завод противогололёдных материалов при поддержке краевых властей реализует два крупных инвестиционных проекта. В рамках первого создаётся полностью автоматизированная линия производства высококачественного хлорида натрия - планируется разработка новых составов. Второй проект также реализуется совместно с Минпромторгом и Фондом развития промышленности - здесь же, на площадке в Краснокамске планируют производить авиационные реагенты.

Запустить новую линию по производству противогололёдных материалов для аэропортов планируют к концу года. После чего здесь появятся 30 рабочих мест. Объём налоговых поступлений составит более 118 млн рублей.В ближайшее время начнутся и пуско-наладочные работы на первой линии. В процессе подготовки появились новые возможности.

Дмитрий Пылёв, генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов: "В ходе работы с рассолом выявили присутствие магния, приняли решение о реализации нового производства, будем производить гидроксид магния, который востребован на экспорт".Пермский край меняется здесь и сейчас. Губернатор Дмитрий Махонин отмечает важность поддержки инвестпроектов – эта работа ведётся на постоянной основе.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы фиксируем прирост, несмотря на кризисные явления прошлого года, рост инвестиций".

Что важно, в процессе реализации инвестпроектов большинство промышленников сейчас учитывают и экологическую составляющую: здесь, как заявлено, производство безотходное.