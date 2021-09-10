Определен подрядчик на реконструкцию причалов Речного вокзала в Перми

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала города Перми. Победителем признано ООО «Техдоргрупп» (г. Пермь). Ранее подрядчик уже выполнял работы по капитальному ремонту эспланады и нижней части набережной в городе Перми. Подрядная организация предложила выполнить работы за 405 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств краевого бюджета. Работы на объекте должны начаться в конце сентября этого года, а завершены - в конце 2022 года.

До конца 2022 года подрядная организация должна будет выполнить комплекс работ. Согласно техническому заданию, компании предстоит уложить на нижней части причального комплекса гранитную плитку, которая будет органично сочетаться с обликом всей набережной, и обновить асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне. В перечень работ также входит замена плит берегоукрепления на всем протяжении причала. Помимо этого, на реконструируемом участке установят 51 опору нового освещения, ограждение, проведут ряд других ремонтных и восстановительных работ. К примеру, подрядчик отремонтирует пролетные строения верхнего уровня и проведет восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов.

Проект также учитывает создание инфраструктуры для маломобильных граждан. В частности, причалы будут оборудованы подъемниками. Рядом появятся модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры, в их облике должны присутствовать элементы Пермского звериного стиля. На заключительном этапе выполнения работ подрядной организации предстоит провести озеленение территории с посадкой крупномеров взамен старых деревьев, установить скамьи, урны и настилы.