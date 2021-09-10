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В Прикамье появятся новые льготы для бизнеса
Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с представителями ведомств, отвечающих за выработку и реализацию мероприятий в сфере налоговой политики в Пермском крае: Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития. При расстановке приоритетов в этой области, по словам Дмитрия Махонина, одной из главных задач регионального Правительства должно стать совершенствование системы налогообложения предпринимателей, которая способствовала ежегодному росту количества предприятий малого и среднего бизнеса в Прикамье.
«Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. И мы должны сделать так, чтобы на территории Пермского края количество предпринимателей увеличивалось. Для этого необходимо продумать особые, льготные, условия для тех, кто только собирается открывать здесь свой бизнес», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Глава региона напомнил, что до 2024 года в Прикамье действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения – они полностью освобождены от налогов на два года. Также в 2021 году продолжили действовать льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предприятий, которым до сих пор не удалось восстановиться после пандемии: 1% вместо 6% по режиму «Доходы» и 5% вместо 15% по режиму «Доходы минус расходы». Ими смогут воспользоваться компании, работающие в сфере торговли непродовольственными товарами, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, индустрии отдыха и развлечений.
«Независимо от вида деятельности, льготы должны предоставляться тем предпринимателям, которые только собираются начать свою деятельность», – уточнил Дмитрий Махонин.
Соответствующая задача – скорректировать систему упрощенного налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей – теперь будет решаться региональным Минэкономразвития.
В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта и инфраструктуры для него главой региона также было предложено изменить параметры транспортного налога. В частности, региональное Минэкономразвития проработает вопрос освобождения владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога с 2022 года, а также продумает вопрос предоставления льгот по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры для электротранспорта. Предложения ведомства должны быть подготовлены к одному из пленарных заседаний краевого парламента до конца 2021 года.
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