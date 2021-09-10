В половине территорий Прикамья начата подача теплоносителя на объекты соцсферы
По данным регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства досрочная подача тепла начата в половине территорий Пермского края. Например, теплоноситель начали подавать в садики, школы и больницы в Лысьвенском, Верещагинском, Добрянском, Краснокамском городских округах, Бардымском, Еловском муниципальных округах, а также в Губахе и Березниках. Общая готовность жилищно-коммунальных объектов и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 96%. К подключению полностью готовы социально значимые объекты, сформирован необходимый запас топлива, завершается подготовка котельных и коммунальных сетей.
В Прикамье с 2019 года действует региональная программа модернизации систем теплоснабжения. За время ее действия построены новые котельные в Осе, модернизированы котельные в Барде, Чусовом, улучшено теплоснабжение жителей Губахи. В этом году в рамках программы в Прикамье установят новые котельные в четырех территориях, среди которых п. Красный Восход Пермского муниципального района и п. Сосново городского округа Чайковский, п. Новоильинский Нытвенского городского округа. Объем краевого финансирования с 2019 по 2023 год на эти цели составит более 2,2 млрд руб.
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