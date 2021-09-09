Принято решение достроить два дома на ул. Теплогорской

Федеральным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о достройке проблемных домов, расположенных на ул. Теплогорская, 20, 22 в Перми. Передачи квартир 168 дольщиков ожидают восемь лет.Четырехэтажные дома по ул. Теплогорской, 20, 22 в 2012 году начала строить компания ООО «СИМ». Ввод в эксплуатацию планировался на 2013 год, но застройщик нарушил этот срок. В 2015 году суд признал компанию банкротом. Сразу после утверждения федерального механизма поддержки дольщиков Пермский край направил в Фонд ходатайство в отношении домов на ул. Теплогорской. Фонд счел целесообразным достроить дома.Федеральным фондом уже принято решение о восстановлении прав в отношении 2967 человек (38 домов). Более 630 дольщиков 17 домов уже получили компенсации. Сдачи жилья в эксплуатацию ожидают 2293 человек – будущих жителей 21 дома. Девять из этих домов сейчас находятся на стадии разработки проектов достройки. Достроить эти дома планируется в 2023-2024 гг.