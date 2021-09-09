«Мир инструмента» - выставка полезных товаров

Доме культуры железнодорожников всего на 4 дня открывается мини-выставка «Мир инструмента», где каждый предмет достоин приставки «чудо». Организаторы уже познакомили пермяков со сверхмощным секатором, способным срезать ветку толщиной в 4 сантиметра.

Причем, с ним справится даже хрупкая женская рука. Многие жители столицы Прикамья стали обладателями японской чудо-пилы, справляющейся с древесиной, как нож с маслом.

Все это будет представлено и сейчас. А также абсолютная новинка — многофункциональная ножовка, способная справиться с любым материалом.Например, полотно по дереву без труда распилит и доску и гвоздь в ней. Другая насадка — деликатно сделает вырез в керамике или стекле. А встроенный роликовый стеклорез одним движением позволит придать нужные размеры плитке. Увидят пермяки и универсальный ключ, сам подстраивающийся под размер гайки или даже ровной трубы. Кроме того, традиционно организаторы мини-выставки «Мир инструмента» привезли много уникальных приспособлений для маникюра и педикюра. Кусачки, способные добраться до самых сложных мест, и терки, снимающие только ороговевшую кожу, без вреда здоровым тканям. У хозяек традиционно пользуется популярностью алмазная точилка, за 9 движений делающая кухонный нож острее бритвы. И ручная шинковка для овощей, с которой осеняя заготовка капусты будет только в радость.

Константин Левин, генеральный директор компании “Позитив”: "Ни один человек от меня не уйдёт без консультации, то есть важно разобраться, как инструмент работает, и как им пользоваться".