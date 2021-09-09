Берег в Осе собираются укрепить за счёт федеральных средств

Проблемный берег в Осе собираются укрепить за счёт федерального финансирования. Каждый год вода здесь отвоевывает у суши около метра – и вот решение вроде бы нашлось.Жительница Осы Любовь Драчева показывает проблемный участок возле её дома. Берег реки Камы буквально сыплется на глазах.

Город Оса практически со всех сторон окружен реками. Проблема берегоукрепления здесь стоит очень остро. Эти плиты, установленные на береговой линии ещё в 1980-х годах, сейчас постепенно разрушаются.

Ситуация на контроле у председателя краевого Законодательного Собрания Валерия Сухих. С осыпающейся территорией знаком лично. Это 12 локальных участков вдоль всего берега.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Вот здесь подмерзает на 70 см, а когда оттаивает - сползает. Наша задача сейчас - привести все в соответствие. Надо сейчас все еще раз проинвентаризировать и принимать решение".

Решение - капитальный ремонт участка за счёт федерального финансирования. Успешный пример рядом: в стадии проектирования укрепление городской набережной. В следующем году здесь предстоит реконструировать километровый участок вдоль реки Кама.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Он находится в завершающей стадии, мы ждём подтверждения сметной стоимости. Планируется в марте месяце в нашей заявочной кампании подать заявку на федеральное финансирование берегоукрепления".

Масштабный проект по укреплению всей береговой линии города обсудили на круглом столе, инициированном председателем краевого парламента Валерием Сухих. Здесь собрались представители как региональных, так и федеральных властей. Для жителей это возможность услышать о планах развития территории.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Сама по себе проблема непростая. Стандартных решений не существует. С учетом некоторой специфики и зон ответственности, ведь каждый из уровней власти отвечает за свой кусочек, нам необходимо всё это дело увязать и наконец решить проблему берегоукрепления". По словам Валерия Сухих, реконструкция береговой линии в Осе не только обезопасит жителей ближайших домов от разрушения, но и поможет развитию туризма в территории. Тему межмуниципального водного транспорта также обсуждали на круглом столе.