Губернатор встретился с представителями предприятий Свердловского района

В Перми состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина с представителями предприятий Свердловского района. Как заявил глава, от успешной работы производств зависит благосостояние людей. В свою очередь краевые власти оказывают промышленникам поддержку: так, в бюджете на трёхлетний период, который был принят в регионе осенью прошлого года, 70% составляют социальные обязательства, все остальное – инвестиции, в том числе на поддержку бизнеса и реализацию уже существующих проектов. Важно, что в прошлом году никто из инвесторов Прикамья не отказался от реализации своих планов, также предприятия улучшили экономические показатели.Виктор Кривошеин, председатель Совета директоров АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь»: "Мы видим, что наши промышленные предприятия смогли сохранить кадровый потенциал - у нас в промышленности работает порядка 200 тысяч человек, более того, мы видим послепандемийный рост производства - порядка 103%, смогли увеличить заработную плату на 7% по сравнению с прошлым годом".

В своём докладе губернатор рассказал о планах региональных властей, касающихся поддержки не только предприятий, но и каждого сотрудника в отдельности. Речь об улучшении качества медицинского обслуживания, строительстве школ (в этом году будут построены рекордные 9), возведении жилья (1 млн 340 тысяч квадратных метров намерены сдать по итогам 2021 года). Говорилось также о создании благоприятных условий для молодёжи, чтобы люди чувствовали позитивные изменения здесь и сейчас.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача - работать с промышленными предприятиями в части дооснащения и оснащения техникумов новым оборудованием, строительства общежитий, новых корпусов, чтобы были созданы новые бюджетный места, только в прошлом году более 1,5 тысячи бюджетных мест появилось в техникумах. И мы дальше будем эту программу реализовывать".