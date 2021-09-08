«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2021

В Прикамье 400 волонтеров примут участие во Всероссийской переписи населения. Их регистрация проходит до 15 сентября 2021 года на сайте перепись2020.добро.рф. Всего в России на переписи, которая пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года, будут работать более 25 тысяч волонтеров из 85 регионов. Им предстоит оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках для переписи работающих на территориях предприятий и организаций. Также они будут вести разъяснительную работу с гражданами по общим вопросам переписи, расскажут о возможности принять в ней участие на переписных участках или на рабочих станциях МФЦ.