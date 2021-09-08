«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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08.09.2021 в 15:30
03.09.2021 в 17:00
03.09.2021 в 09:55
02.09.2021 в 09:55
26.08.2021 в 17:10
08.09.2021 в 12:30
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
26.08.2021 в 17:10
24.08.2021 в 17:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2021
Синоптики прокомментировали прогнозы о первом снеге в Прикамье
За неделю по «Пушкинским картам» приобретено почти 1 500 билетов в театры Прикамья
В департаменте дорог и транспорта прокомментировали ЧП с упавшей стрелой крана
Специалисты объяснили, почему пермякам необходимо поставить прививку от гриппа
онт и сервисное обслуживание газовых турбин в «ПРОМИМПОРТ»
«ПЦБК» вместе с партнёрами реализует проект по раздельному сбору отходов в Пермском крае
Пермяков приглашают сняться в продолжении фильма «Ёлки»
Кастинг в телешоу "Синяя птица" продолжается
Более 10 тысяч учителей получат компенсацию за работу в экзаменационный период
В Перми подвели итоги акции «Диктант Победы»
Ледовая арена в Соликамске откроется в ноябре
Пермяки могут выбрать точку голосования вне зависимости от места жительства и регистрации
В центре Перми упавший фрагмент крана парализовал движение трамваев
В Прикамье обсудили реализацию приоритетных инвестиционных проектов
Дмитрий Махонин провел встречу с руководителями региональных СМИ
В Прикамье увеличено число операторов горячей линии по COVID-19
Приняты меры для ускорения переселения жителей Березников
Полный запуск тепла в Перми займёт 2-3 недели
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2021
Пермский «Молот» открыл новый сезон ВХЛ победой
Пермяков предупредили о возможных заморозках
В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет
300-летие Перми: утверждён логотип юбилея
Проект Прикамья по удаленному мониторингу пациентов с высокими кардиорисками победил в федеральном конкурсе
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Синоптики прокомментировали прогнозы о первом снеге в Прикамье
«ПЦБК» вместе с партнёрами реализует проект по раздельному сбору отходов в Пермском крае
Более 10 тысяч учителей получат компенсацию за работу в экзаменационный период
В Перми подвели итоги акции «Диктант Победы»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2021
Пермский «Молот» открыл новый сезон ВХЛ победой
Пермяков предупредили о возможных заморозках
В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет
300-летие Перми: утверждён логотип юбилея
За 8 месяцев из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали почти 2 900 жителей Прикамья
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