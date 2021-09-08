Синоптики прокомментировали прогнозы о первом снеге в Прикамье

Синоптики прокомментировали прогнозы о первом снеге, который якобы может выпасть в Пермском крае сегодня, в ближайшую неделю и вообще в сентябре 2021 года. Как заявили в ГИС-Центре ПГНИУ, снег может выпасть только по востоку региона, но вероятность таких осадков крайне мала. То же самое касается вероятного тумана.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В ближайшие два дня погоду определяет циклон, за счет чего ожидается влажная прохладная погода, но некоторое потепление завтра мы все-таки будем наблюдать. Завтра ожидаются две зоны осадков. Первая - утром - связана с теплым фронтом, ненадолго попадаем в теплый сектор, ожидается температура 11-13 градусов, вечером будет проходить холодный фронт, с ним могут быть связаны грозы, кратковременные дожди. Завтрашний день будет существенно теплее, чем остальная неделя. Начиная с пятницы вернемся на те же значения, что наблюдали в понедельник-вторник, то есть днём максимум, на что можно рассчитывать, это +10 градусов, заморозки возможны в выходные дни. Что касается туманов, пока условий для них нет, потому что все время будет ветер. Туманы маловероятны".