"ПЦБК" вместе с партнёрами реализует проект по раздельному сбору отходов в Пермском крае

Редкий по масштабу проект по раздельному сбору мусора стартует в Голованово. Задача – чтобы отходы не отправлялись в мусоросжигатели, а становились сырьем для промышленного производства.Напротив дома по Сестрорецкой, 26 в микрорайоне Голованово устанавливают разноцветные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Вовлечь пермяков в сортировку вторсырья, чтобы оно не попадало на полигоны, а шло на изготовление новой продукции — одна из задач запускаемого в Голованово проекта. Рядом с контейнерами табличка-подсказка. Так, в синий — бросать бумагу. Её дальнейшей переработкой займётся «ПЦБК». Андрей Гурьянов, ООО «Прикамский картон», генеральный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»: "Эти проекты планируются не только в микрорайоне Голованово, они будут транслированы на весь Пермский край, на другие районы, поэтому мы будем увеличивать объёмы переработки и соответственно объём сбора".

Отходами из жёлтого контейнера — ПЭТ бутылками, полиэтиленом и алюминиевыми банками — занимается «Буматика».

Экопарк «Буматика» в деревне Мишкино - здесь сортируют до 15 видов полимеров. Пока работа проходит в ручном режиме, но уже в этом году запланирован запуск автоматизированной линии.Например, баночки от сметаны и йогуртов после 10-часового рабочего дня превращаются в полторы тонны полипропилленовых гранул. Из них делают подрозетники и электроизделия.

Сергей Чудинов, генеральный директор ООО «Буматика»: "Из плёнки делают новую плёнку, из флакончиков — это баночки от "Fairy", от кетчупа, от моющих средств — в Лысьве делают трубы для проводки. Всё, что остаётся непереработанного — мы из этого делаем плитку тротуарную".Ведущие переработчики, Пермская целлюлозно-бумажная компания, «Буматика», а также экофонд «Урал обитаемый» и Головановская жилищная служба подписали 4-стороннее соглашение о сотрудничестве. На всех участников в том числе возложена обязанность проводить с населением информационную работу по экопросвещению.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края: "С 1 января 2022 года у нас должны произойти огромные изменения в плане раздельного сбора мусора, в плане переработки вторичных отходов. Всем производителям станет выгодно заниматься вторичной переработкой своей упаковки".Ещё одно направление, его курирует экофонд «Урал Обитаемый», - сбор батареек и аккумуляторов. Контейнеры для них появились в общественных организациях Голованово, как, например, во дворце культуры "Бумажник".