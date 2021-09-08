Более 10 тысяч учителей получат компенсацию за работу в экзаменационный период

В Пермском крае на выплаты педагогическим работникам, которые обеспечили подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2021 году, выделено 25 млн руб. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Пермского края.

Всего компенсацию получат более 10 тыс. учителей. Общая сумма выплат для каждого педагога складывается в зависимости от его нагрузки. Компенсация за работу на ЕГЭ и ОГЭ должна быть произведена в течение второй половины ноября.

В Прикамье в этом году 113 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 3 мультистобалльника, которые получили наивысший балл по двум предметам. Также выросло количество высокобалльных работ (от 81–100 баллов) и составило 7,5 тыс., для сравнения, в прошлом году - 6,3 тыс.