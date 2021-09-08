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Более 10 тысяч учителей получат компенсацию за работу в экзаменационный период
Всего компенсацию получат более 10 тыс. учителей. Общая сумма выплат для каждого педагога складывается в зависимости от его нагрузки. Компенсация за работу на ЕГЭ и ОГЭ должна быть произведена в течение второй половины ноября.
В Прикамье в этом году 113 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 3 мультистобалльника, которые получили наивысший балл по двум предметам. Также выросло количество высокобалльных работ (от 81–100 баллов) и составило 7,5 тыс., для сравнения, в прошлом году - 6,3 тыс.
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