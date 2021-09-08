В Перми подвели итоги акции "Диктант Победы"

Итоги акции "Диктант Победы" подвели в Перми. В задании было всего 25 вопросов, но думать над ответами пришлось даже историкам. Здесь же подвели итоги регионального этапа следопытских работ. В обычном школьном музее Виктор Андриянов сумел собрать артефакты Великой Отечественной войны со всей страны. Военные находки присылают поисковые отряды, не меньше семейных реликвий приносят сами ученики и их родители.

Виктор Андриянов, руководитель музея школы №30 г. Перми: "Все, что здесь в музее вы видите, это результат поисковой работы. Мы работаем с социумом, с родителями". Основная ставка в музее школы №30 г. Перми сделана именно на широкую историю страны, когда каждый может добавить в экспозицию что-то от себя.

Отсюда и результат — клуб «Поиск» был признан в этом году лучшим в номинации «Следопытская работа городского школьного музея». Похожие грамоты получают учреждение со всего края. Поисковая работа идет даже в самых отдаленных селах. Здесь же подводят итоги «Диктанта Победы» — теста на знание истории Великой Отечественной войны.

В первый год проведения «Диктанта Победы» в Прикамье было всего 2 очных площадки, где можно было бы показать свои знания. В этом году их уже 265. И одной школьной программы для их выполнения будет уже явно недостаточно.

В задании было всего 25 вопросов, над которыми пришлось немало подумать даже профессиональным историкам. В итоге победителями признаны по 5 человек в каждом регионе страны.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Сама тема Великой Отечественной - это народная история, это тема важная для людей. То есть люди этим занимаются не потому, что кто-то что-то поручил, а потому что действительно важно и интересно. Народную историю не остановить".

Для участия в акции нет никаких ограничений. Диктант пишут все желающие: не только студенты и школьники, но и сотрудники промышленных предприятий. Вячеслав Григорьев, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Конечно, эта акция носит очень серьезный воспитательный характер, поскольку она воспитывает детей и позволяет чувствовать себя причастным к судьбам страны, знать нашим людям трагические и героические страницы нашей истории".

Победители регионального этапа следопытских работ смогут посоревноваться с коллегами со всей России на федеральном этапе конкурса. И у музея школы №30 есть все шансы победить, еще раз значительно пополнив свою коллекцию.