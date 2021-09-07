Пермяков предупредили о возможных заморозках

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← В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет
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03.09.2021 в 17:00
03.09.2021 в 09:55
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11.08.2021 в 11:15
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В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет
300-летие Перми: утверждён логотип юбилея
За 8 месяцев из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали почти 2 900 жителей Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.09.2021
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В Перми родился ребёнок-богатырь
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