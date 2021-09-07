В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет
В Прикамье стартовала лотерея для жителей старше 60 лет. Кто после 6 сентября поставит 1-й или 2-й компонент прививки от коронавируса, будет участвовать в розыгрыше 600 призов, главный из которых - автомобиль. Чтобы принять участие в стимулирующей акции «Плюс к здоровью!» необходимо сразу после вакцинации заполнить заявку для присвоения уникального номера. Всего запланировано 4 розыгрыша.
Павел Подгородецких, руководитель благотворительного фонда «Губерния»: "Придя в пункты вакцинации Пермского края, вы можете заполнить бланк заявку, которая находится у врача, часть заявки с уникальным номером остаётся у вас на руках, вторую часть вы отдаёте врачу. Будет проведено 4 розыгрыша, и в 4 розыгрыше 28 октября мы разыграем главный приз – автомобиль".
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