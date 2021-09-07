Пермский «Молот» открыл новый сезон ВХЛ победой

«Молот» провел первую игру сезона 2021/2022 в Высшей хоккейной лиге. Стартовая встреча прошла 6 сентября на домашнем льду с «Ростовом». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе пока матчи «Молота» проходят без зрителей.

Пермская команда вошла в сезон в измененном составе и под руководством нового тренера - Альберта Логинова. Клуб обновил логотип и вернул себе историческое название. Одной из основных задач клуба сегодня является подготовка юных хоккеистов: на базе Академии игровых видов спорта и команды «АК-59» создана молодежная команда, которая уже дебютировала в МХЛ.

В первом периоде встречи хозяевам удалось забить в ворота гостей три шайбы, а во втором ростовчане восстановили равенство в счете. Но на перерыв «Молот» ушел в статусе лидера после победной шайбы, забитой нападающим Александром Дарьиным. Заключительный отрезок игры оказался безголевым: финальная сирена зафиксировала первую победу команды Альберта Логинова со счетом 4:3.

Следующий матч, который состоится 8 сентября, «Молот» также проведет на своем льду и с пустыми трибунами. Для удобства зрителей встречу с ХК «Буран» будут транслировать в прямом эфире телеканала «Ветта 24» и на YouTube-канале «Молот TV».