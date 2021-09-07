300-летие Перми: утверждён логотип юбилея

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми представили юбилейный логотип. По задумке авторов, это будет экран, через который можно увидеть прошлое, настоящее и будущее города.

Спустя 11 лет после установки скульптура «Кама-река» переезжает, но остаётся в сквере возле гостиницы «Урал». Немного передвинули и пермского мишку – такова задумка архитектора.

Александр Косов, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Будет доступ со всех сторон - к медведю и Каме-реке, а центральный вход гостиницы «Урал» будет соединяться с улицей Ленина. Раньше там стояла Кама-река, она мешала это сделать. А сейчас мы ее переносим". Активные работы в рамках подготовки к 300-летию Перми идут и на Комсомольском проспекте.

Роза Михалева: "Мне очень нравится, как преображаются и аллея, и тротуары. До этого была плитка очень скользкая - только немножко лёд, мы держались за перила. А сейчас, смотрю, плитку нормальную положили".

В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли более 100 объектов – в разных районах города. На эспланаде частично завершена укладка пешеходных дорожек, готовится монтаж освещения. После завершения этих работ здесь появится 8 площадок, интересных людям разного возраста, в том числе кинотеатр под открытым небом.

О преображении городских пространств говорили на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия города. В следующем сезоне запланировано благоустроить ещё 15 объектов, однако и дальше темпы сбавлять не намерены.

Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Мы хотим, чтобы благоустройство нашего города продолжалось и за рамками 2023 года. Задача, которую ставит перед нами губернатор, обеспечить прорыв в благоустройстве Перми и других территорий".

Пермский край меняется здесь и сейчас, и главная задача – вернуть городу первоначальную красоту и уникальный исторический облик. Речь в том числе о преображении памятников.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы, конечно, будем изыскивать наше региональное финансирование, муниципалитет закладывает деньги, работаем с частными собственниками. Давайте все вместе будем заниматься сохранением памятников культурного наследия не только на словах, но и на деле". Также на заседании представили логотип празднования юбилей краевой столицы. По задумке авторов, он представляет собой экран, через который можно будет увидеть прошлое, настоящее и будущее Перми.