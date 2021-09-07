За 8 месяцев из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали почти 2 900 жителей Прикамья

В Пермском крае подведены итоги расселения аварийного жилья за январь-август. В этот период было расселено 44,972 тыс. кв. метров «аварийки», жилищные условия улучшили 2 891 человек, в том числе 349 из них – за прошедший месяц.

мероприятия по расселению аварийного жилья в Пермском крае идут с годовым опережением. В конце августа Минстрой РФ одобрил заявку региона на выполнение плана нацпроекта до конца 2024 года. В этот срок будут расселены все дома, признанные аварийными до 2017 года. Ранее был установлен срок до сентября 2025 года.

Для комфорта граждан в регионе действует несколько способов переселения, в том числе предоставление благоустроенного жилья, получение выкупной стоимости либо субсидии. По вопросам переселения необходимо обращаться в администрацию муниципалитета. Специалисты ведут адресную работу с каждым гражданином и помогают подобрать наиболее удобный вариант переселения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Отметим, что для переселения граждан в том числе ведется строительство новых домов. Сейчас стройки развернуты в 12 муниципалитетах. Порядка 600 квартир площадью 23,9 тыс. кв. метров будут переданы переселенцам по нацпроекту «Жилье и городская среда» до конца 2022 года. Кроме того, в 2022-2024 гг. в 17 муниципалитетах планируется приобрести у застройщиков еще 93,82 тыс. кв. метров в новостройках.