В Прикамья начала работу горячая линия по организации питания в школах

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Специалисты ведомства консультируют в рабочие дни (Пн-Пт) с 09.30 до 17.30 по следующим номерам телефона:
8 (342) 239-31-29 – Центральный аппарат в Перми (отдел надзора по гигиене детей и подростков);
8 (34260) 4-52-31 – Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре;
8 (342) 229-75-70 – Центральный территориальный отдел в Перми;
8 (342) 284-11-26 – Западный территориальный отдел в Перми;
8 (34256) 5-47-61 – Восточный территориальный отдел в Чусовом;
8 (34241) 4-14-70 – Южный территориальный отдел в Чайковском;
8 (34253) 4-23-03 – Северный территориальный отдел в Соликамске.
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