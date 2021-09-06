В Прикамья начала работу горячая линия по организации питания в школах

33 из 36 кандидатов в депутаты Государственной думы от Пермского края успешно зарегистрированы региональной избирательной комиссией. Два человека отказались от дальнейшего участия в выборах, ещё один не предоставил подписи в свою поддержку. Сейчас регистрация на выборы в Госдуму завершена, также завершился срок сдачи документов для кандидатов в депутаты Законодательного собрания партиями, не освобождёнными от сбора подписей. До 13 августа продлится их проверка. Делается это с помощью специального программно-технического комплекса, который с помощью искусственного интеллекта распознаёт подписи и выявляет возможные нарушения. В некоторых случаях требуется обращение к почерковедам. Для участия в выборах в краевой парламент уже зарегистрировано 114 кандидатов, в органы местного самоуправления — более 500.