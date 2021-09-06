ДТП со скорой и такси на шоссе Космонавтов попало на видео

Момент ДТП с машины скорой помощи и такси, которое произошло сегодня утром на шоссе Космонавтов, зафиксировали камеры дорожного наблюдения. На видео видно, как реанимобиль с включенным проблесковым маячком движется по встречной полосе на шоссе Космонавтов, в сторону центра города. В этот момент на перекресток с ул. милиционера Власова выезжает легковой автомобиль "Volkswagen Polo", водитель которого, скорее всего, не заметил несущуюся скорую из-за других машин.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель сокрой не пострадал. Как сообщили в краевом Минздраве, в реанимобиле пациентов не было.
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