Жительница Чердыни получала зарплату фиктивных сотрудников

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"Подозреваемая расписывалась за них в платежных документах и получала заработную плату. В общей сложности женщина похитили порядка 70 000 рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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