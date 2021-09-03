«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.09.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
03.09.2021 в 17:00
03.09.2021 в 09:55
02.09.2021 в 09:55
26.08.2021 в 17:10
18.08.2021 в 16:51
03.09.2021 в 16:00
03.09.2021 в 11:22
26.08.2021 в 17:10
24.08.2021 в 17:25
11.08.2021 в 11:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.09.2021
«Наконец-то, достойный соперник»! Пермяк устроил «драку» с «КамАЗом»
Школа в ЖК "Арсенал" стала муниципальной собственностью
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
В краевом Минздраве призвали вакцинироваться против гриппа
В Перми построят ещё один муниципальный дом для расселения из аварийного фонда
Лучшие пиццайоло России посоревнуются в Перми
Богатый урожай: открываются осенние сельскохозяйственные ярмарки
В сквере Уральских добровольцев завершён текущий ремонт
В Прикамье 100% стационарных избирательных участков будут оборудованы видеокамерами
В Прикамье обновляют автопарк лесопожарной техники
Сеть социальных кинозалов в Прикамье будет расширяться
В Перми на четырёх маршрутах запущена бескондукторная оплата проезда
Дыхание осени: в Прикамье ухудшаются погодные условия
Правительство России закупит 30 автомобилей скорой медицинской помощи для медорганизаций Прикамья
В Прикамье проведут акцию среди жителей 60+, сделавших прививки от COVID-19 после 6 сентября
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.09.2021
Пермский край получит 140 школьных автобусов
На благоустройство музея-заповедника в Усолье направят 69 млн рублей
В День знаний открыт новый корпус школы «Фотоника»
Пермяки могут контролировать оплату за капремонт онлайн
В Березниках открыли новую школу
В Перми открыли променад на набережной
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В сквере Уральских добровольцев завершён текущий ремонт
В Прикамье 100% стационарных избирательных участков будут оборудованы видеокамерами
В Прикамье обновляют автопарк лесопожарной техники
Сеть социальных кинозалов в Прикамье будет расширяться
Дыхание осени: в Прикамье ухудшаются погодные условия
Правительство России закупит 30 автомобилей скорой медицинской помощи для медорганизаций Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.09.2021
В Перми открыли променад на набережной
Местных производителей поддержат ярмарками
Жители Прикамья могут сдать плазму крови с антителами к COVID-19 для лечения больных
Добавить комментарий: