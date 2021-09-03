В сквере Уральских добровольцев завершён текущий ремонт
Согласно контракту подрядчик обустроил газонную часть - здесь уложен рулонный газон. Ранее подрядчик обустроил клумбы, высадил кустарники по периметру. Кроме того, он отремонтировал две лестницы в сквере, выходящих на улицу Советская. Подрядная организация несёт гарантийные обязательства на устройство газона и высадку кустарников в течение года.Всего в течение этого года в разных районах города будет благоустроено 8 парков и скверов.
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