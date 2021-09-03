В Прикамье 100% стационарных избирательных участков будут оборудованы видеокамерами

В Прикамье прошло заседание круглого стола общественного штаба по наблюдению за голосованием на ближайших выборах. Одним из основных вопросов стала работа системы видеонаблюдения во время голосования. Так, на этот раз все 100 процентов стационарных избирательных участков будут оборудованы видеокамерами. Съемка не будет вестись только на временных участках в больницах, СИЗо и т.д.

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: "Такого вообще не было за всю историю выборов в Российской Федерации, чтобы трансляция изображения была со всех избирательных участков. Можно будет смотреть трансляции с избирательных участков, можно будет смотреть, как идет голосование, возвращаться, смотреть какие-то спорные эпизоды».

Там, где нет технической возможности передать изображение в реальном времени, подключают видеорегистраторы. Но в большинстве случаев трансляция будет вестись на служебный портал. Доступ к нему имеют политические партии, их региональные отделения и кандидаты в депутаты Государственной Думы. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Госуслуги. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличения числа аккаунтов, которые общественная палата запросила для работы центра общественного наблюдения, с тем чтобы все желающие, те кто могут прийти в центр общественного наблюдения, имели такую возможность, технически у Ростелекома и ЦИК такая возможность есть».