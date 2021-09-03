В Прикамье обновляют автопарк лесопожарной техники

В Перми вручили ключи от лесопожарной техники. Семь машин повышенной проходимости «Садко «Некст» встанут на вооружение Гайнской, Чердынской, Соликамской, Сивинской, Чайковской, Чусовской и Кизеловской лесопожарных станций. Спецтехника была куплена по нацпроекту «Экология». Андрей Смирнов, водитель СГБУ «Пермский лесопожарный центр»: "Сейчас облегчит наш труд. На УАЗиках посадка низкая, сами понимаете. В лесу, когда все это размыто, просто не проехать. Но эти машины более проходимые, более комфортабельные, кузовок уже можно побольше нагрузить, там помпы, рукава". Во время торжественной церемонии глава региона Дмитрий Махонин отметил, что перед краевыми властями стоит важная задача – сохранение лесного фонда и сбережение жизни и здоровья жителей, чтобы люди ощущали позитивные изменения здесь и сейчас.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы и дальше будем обновлять и обеспечивать вас наилучшей техникой, будем дальше продолжать реализовывать 4-уровневую систему мониторинга пожаров, делать все, чтобы ситуация в регионе с экологией только улучшалась".