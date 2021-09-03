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Сеть социальных кинозалов в Прикамье будет расширяться
На минувшей неделе в разных территориях Прикамья состоялось открытие 35 центров кино, где зрители могут бесплатно смотреть и обсуждать документальные, игровые и анимационные фильмы. Благодаря этому количество социальных кинозалов в регионе достигло 94. При этом по инициативе губернатора проект по созданию в учреждениях культуры края специализированных пространств для кинопоказов будет продолжен до 2024 года.
В 2022-2024 гг. в рамках развития региональной сети социальных кинозалов в Пермском крае будет дополнительно открыто 90 оъектов. А уже в следующем году планируется запустить 30 киноцентров. Отбор заявок от муниципальных образований на их обустройство начнется в конце октября.
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