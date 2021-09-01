В медколледжи Пермского края впервые придут учиться студенты-целевики

В медицинских колледжах Прикамья 1 сентября начнут обучение выпускники 9-х и 11-х классов, зачисленные в учреждения по целевой программе. И если подобная программа обучения в ПГМУ для вчерашних школьников, мечтающих о профессии врача, действует уже много лет, то в медицинские колледжи Пермского края это первый набор.В настоящее время медучреждения Пермского края испытывают недостаток фельдшеров скорой помощи, фельдшеров ФАП, а также фельдшеров в детсадах и школах. Поэтому по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был разработан региональный закон «О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении». Документ принят в целях преодоления кадрового дефицита медицинских работников среднего звена в лечебных организациях региона и вступил в силу в мае текущего года.С 15 июня началось заключение договоров о целевом обучении фельдшеров и медицинских сестер в медицинских колледжах и училищах Пермского края для выпускников 9-х и 11-х классов.По условиям договора обучающимся ежемесячно выплачивается 2 000 руб. По окончании колледжа выпускник должен будет трудоустроиться в государственное медицинское учреждение, подведомственное Министерству здравоохранения Пермского края, и отработать в нем 3 года. Он может также продолжить целевое обучение в ПГМУ, заключив новый договор в приоритетном порядке для обучения на врача.Первокурсники-целевики будут учиться в медицинских колледжах и училищах Перми, Чайковского, Кудымкара, Краснокамска, Лысьвы, Чусового.