1 сентября в Прикамье значительно потеплеет
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1 сентября в Прикамье значительно потеплеет
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днём знаний
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.08.2021
Стартовал четвертый марафон «Дума онлайн»
Вагон-лаборатория проверит качество капитального ремонта на ул. Уральской
В 2021 году более 2,6 тысяч жителей Прикамья стали обладателями золотого знака ГТО
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