Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днём знаний

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!Сегодня в нашей стране отмечается День знаний. У каждого из нас с ним связаны самые добрые воспоминания. Это всегда не только начало учебы, но и новой страницы в жизни: впереди открытия и победы, яркие впечатления, долгожданные встречи и интересные знакомства.Мы стремимся сделать все, чтобы ребята из Пермского края оставались учиться и работать в родном регионе, становились здесь успешными и счастливыми. В этом году строим рекордное количество школ и детских садов, оснащаем их современным оборудованием, укрепляем материально-техническую базу средних профессиональных учреждений, строим производственные мастерские и общежития.Понимаем, что качественное образование невозможно без настоящих профессионалов, искренне любящих свое дело. Сегодня педагоги не только учат наших детей, но и вносят огромный вклад в их воспитание. Это позволяет ребятам сформировать правильную жизненную позицию, найти применение своим талантам.Пусть новый учебный год будет интересным и успешным для всех вас. Здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!Губернатор Пермского края Д.Н. Махонин