В Минобре Прикамья назвали условие, при котором школы не переведут на дистант

Школы не переведут на дистант, если все будут соблюдать правила COVID-безопасности. Министерство образования и науки Пермского края в онлайн-формате провело родительское собрание, посвященное началу учебного года. В ходе открытого диалога с главой ведомства Раисой Кассиной родители могли получить ответы на вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в период пандемии, школьным питанием и другим. Ключевой темой встречи стали правила COVID-безопасности, обеспечивающие сохранность здоровья детей и педагогов, и осуществление обучения в столь непростое время.Для недопущения массового перехода на дистанционное обучение, должна быть взаимная ответственность всех участников образовательного процесса.«Родителям стоит внимательно следить за состоянием ребенка. Если у него появились признаки инфекционного заболевания, необходимо оставить его дома. До 3 дней он может «отлежаться» без наличия справки. Не допустить распространения инфекции – это наша с вами общая задача», – подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.В школах будет продолжено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогов. Ребята будут проходить утренние/дневные фильтры, учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию, исключены массовые мероприятия и смешивание коллективов. Также будет сокращено количество очных родительских собраний для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Кроме того, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений, в школах установлены рециркуляторы, бактерицидные лампы. При этом маски будут носить только персонал пищеблока и учителя во внеурочное время. Дети – по желанию.Отдельно Раиса Кассина заострила внимание на порядке действий, в случае выявления COVID-19 у одного из учащихся. Когда у одного из школьников в классе выявляют коронавирус, класс «закрывают» на карантин и детей переводят на дистанционное обучение. Еще один важный момент: если в классе или в целом по школе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ – до 10%, то коллектив или школа, соответственно, выходит на карантин и занимается дистанционно. Если в семье нет возможности организовать все условия для дистанта, следует обратиться в школу, где ребенку обязаны предоставить технику.