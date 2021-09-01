В Минобре Прикамья назвали условие, при котором школы не переведут на дистант

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Школы не переведут на дистант, если все будут соблюдать правила COVID-безопасности. Министерство образования и науки Пермского края в онлайн-формате провело родительское собрание, посвященное началу учебного года. В ходе открытого диалога с главой ведомства Раисой Кассиной родители могли получить ответы на вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в период пандемии, школьным питанием и другим. Ключевой темой встречи стали правила COVID-безопасности, обеспечивающие сохранность здоровья детей и педагогов, и осуществление обучения в столь непростое время.
Для недопущения массового перехода на дистанционное обучение, должна быть взаимная ответственность всех участников образовательного процесса.
«Родителям стоит внимательно следить за состоянием ребенка. Если у него появились признаки инфекционного заболевания, необходимо оставить его дома. До 3 дней он может «отлежаться» без наличия справки. Не допустить распространения инфекции – это наша с вами общая задача», – подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
В школах будет продолжено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учащихся и педагогов. Ребята будут проходить утренние/дневные фильтры, учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию, исключены массовые мероприятия и смешивание коллективов. Также будет сокращено количество очных родительских собраний для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений, в школах установлены рециркуляторы, бактерицидные лампы. При этом маски будут носить только персонал пищеблока и учителя во внеурочное время. Дети – по желанию.
Отдельно Раиса Кассина заострила внимание на порядке действий, в случае выявления COVID-19 у одного из учащихся. Когда у одного из школьников в классе выявляют коронавирус, класс «закрывают» на карантин и детей переводят на дистанционное обучение. Еще один важный момент: если в классе или в целом по школе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ – до 10%, то коллектив или школа, соответственно, выходит на карантин и занимается дистанционно. Если в семье нет возможности организовать все условия для дистанта, следует обратиться в школу, где ребенку обязаны предоставить технику.

Опубликовано: 01.09.2021 в 08:30 в рубрике - Вести Пермь

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днём знаний →

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