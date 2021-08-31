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Вагон-лаборатория проверит качество капитального ремонта на ул. Уральской
Надежда Краснова, машинист: "Контакты смотрим, рельсы смотрим, знаки, остановочные знаки. Покрытие хорошее, конечно".
Капремонт на участке от улицы Розалии Землячки до разворотного кольца «Висим» стартовал в январе этого года. За восемь месяцев подрядчик заменил рельсы, контактную сеть, обновил газопровод. Сейчас подрядчик сосредоточился на обновлении трамвайного кольца в районе улицы 1905 года.
Александр Косов, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Завершаются работы по укладке трамвайных путей от ТЦ «Гудвин» до разворотного кольца. То есть осталась общая протяженность кладки 300 погонных метров. Отставание от графика было связано с весенним подорожанием цен на металлы и на другие строительные материалы, что остановило производство. Подрядная организация изыскала возможности внутренние, на нашем объекте это не сказалось".Пока трамвайное движение на этом участке закрыто. Запуск электротранспорта пермяки ждут с нетерпением.
Параллельно идет благоустройство территории. Подрядчику необходимо поставить остановки и установить ограждения.
Ольга: "Людям, конечно, будет удобно ездить. Народ стоит на остановках, ждет". Реконструкция трамвайной сети в Мотовилихе стартовала в 2017 году. Именно тогда в городе впервые начали применять технологию алюминотермитной сварки. Сегодня бесшумные пути установлены на Северной Дамбе, улице Крупской и площади Дружбы. На очереди — участок по Уральской.Трамвай на этом участке по улице Уральская с января впервые. Пока это только транспорт технический, но уже совсем скоро здесь будет запущен общественный.
Специалисты говорят, что запустить трамвайное движение по улице Уральская планируется в сентябре.
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