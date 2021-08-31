Вагон-лаборатория проверит качество капитального ремонта на ул. Уральской

По трамвайным путям по ул. Уральской в Перми впервые проехал специальный вагон-лаборатория. Он проверяет, насколько качественные новые рельсы. Капитальный ремонт идет с начала года. Новые трамвайные пути на Уральской проходят обкатку. Качество выполненных работ проверяют сотрудники специального вагона-лаборатории. Первой по рельсам проехалась машинист Надежда Краснова. Обследовать предстоит 2.5 километра трамвайных путей.

Надежда Краснова, машинист: "Контакты смотрим, рельсы смотрим, знаки, остановочные знаки. Покрытие хорошее, конечно".

Капремонт на участке от улицы Розалии Землячки до разворотного кольца «Висим» стартовал в январе этого года. За восемь месяцев подрядчик заменил рельсы, контактную сеть, обновил газопровод. Сейчас подрядчик сосредоточился на обновлении трамвайного кольца в районе улицы 1905 года.

Александр Косов, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Завершаются работы по укладке трамвайных путей от ТЦ «Гудвин» до разворотного кольца. То есть осталась общая протяженность кладки 300 погонных метров. Отставание от графика было связано с весенним подорожанием цен на металлы и на другие строительные материалы, что остановило производство. Подрядная организация изыскала возможности внутренние, на нашем объекте это не сказалось".Пока трамвайное движение на этом участке закрыто. Запуск электротранспорта пермяки ждут с нетерпением.

Параллельно идет благоустройство территории. Подрядчику необходимо поставить остановки и установить ограждения.

Ольга: "Людям, конечно, будет удобно ездить. Народ стоит на остановках, ждет". Реконструкция трамвайной сети в Мотовилихе стартовала в 2017 году. Именно тогда в городе впервые начали применять технологию алюминотермитной сварки. Сегодня бесшумные пути установлены на Северной Дамбе, улице Крупской и площади Дружбы. На очереди — участок по Уральской.Трамвай на этом участке по улице Уральская с января впервые. Пока это только транспорт технический, но уже совсем скоро здесь будет запущен общественный.

Специалисты говорят, что запустить трамвайное движение по улице Уральская планируется в сентябре.