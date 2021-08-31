Стартовал четвертый марафон «Дума онлайн»
Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской городской думы по экономическому развитию: "Практика показывает, что такой режим, когда в один день избиратели практически со всей территории города могут позвонить и озвучить свой вопрос и получить на него в сжатые сроки ответ, он является востребованным. Чаще всего звонят с вопросами, которые касаются благоустройства, жалобы на управляющие компании, сфера ЖКХ".
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