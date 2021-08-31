Стартовал четвертый марафон «Дума онлайн»

31 августа в Пермской городской Думе пройдет четвертый марафон «Дума онлайн». Прием в call-центре будут вести 7 депутатов, каждый – в свое время, с 10 до 17 часов.Любой житель может позвонить по телефону: 2-059-059 и задать интересующий вопрос. За время предыдущего марафона депутаты ответили на 96 звонков. Чаще всего людей интересовали вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной защиты и транспорта.

Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской городской думы по экономическому развитию: "Практика показывает, что такой режим, когда в один день избиратели практически со всей территории города могут позвонить и озвучить свой вопрос и получить на него в сжатые сроки ответ, он является востребованным. Чаще всего звонят с вопросами, которые касаются благоустройства, жалобы на управляющие компании, сфера ЖКХ".