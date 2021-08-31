← Деятельность фуд-кортов в ТК и ТРЦ будет зависеть от соблюдения ими мер ковид-безопасности
Вагон-лаборатория проверит качество капитального ремонта на ул. Уральской →
В 2021 году более 2,6 тысяч жителей Прикамья стали обладателями золотого знака ГТО
Также по итогам второго квартала текущего года 179 человек получили серебряный знак и 71 - бронзовый. Всего за первое полугодие текущего года отличниками стали 2604 человека, 202 получили «серебро» и 77 — бронзу. Для сравнения за аналогичный период 2020 года обладателей знаков высшей пробы было 687 человек, серебряных — 88 и 47 – бронзовых.
Новый виток в привлечении жителей к систематическим занятиям спортом стало строительство малых спортивных площадок ГТО. Они возводятся в рамках национального проекта «Демография». С 2019 года в Пермском крае обустроено 32 таких спортивных объекта. В этом году появится еще 5 комплексов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Деятельность фуд-кортов в ТК и ТРЦ будет зависеть от соблюдения ими мер ковид-безопасности
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2021
В Прикамье стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса
Подбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговор
В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19
На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей
В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда
В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию
Добавить комментарий: