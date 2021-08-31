В 2021 году более 2,6 тысяч жителей Прикамья стали обладателями золотого знака ГТО

По итогам второго квартала текущего года в Пермском крае 1646 человека выполнили нормативы ГТО в своих возрастных группах на отлично. Это в полтора раза больше, чем в первые три месяца года. За тот же период 2020 года с упражнениями комплекса ГТО на золотой знак отличия справились всего 107 жителей Пермского края.Также по итогам второго квартала текущего года 179 человек получили серебряный знак и 71 - бронзовый. Всего за первое полугодие текущего года отличниками стали 2604 человека, 202 получили «серебро» и 77 — бронзу. Для сравнения за аналогичный период 2020 года обладателей знаков высшей пробы было 687 человек, серебряных — 88 и 47 – бронзовых.Новый виток в привлечении жителей к систематическим занятиям спортом стало строительство малых спортивных площадок ГТО. Они возводятся в рамках национального проекта «Демография». С 2019 года в Пермском крае обустроено 32 таких спортивных объекта. В этом году появится еще 5 комплексов.