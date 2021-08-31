← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2021
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Деятельность фуд-кортов в ТК и ТРЦ будет зависеть от соблюдения ими мер ковид-безопасности
Напомним, ранее оперштаб вводил ограничение на работу по субботам и воскресеньям крупных торговых объектов, а также гипермаркетов. Данная мера принималась в том числе потому, что в ТЦ и ТРК регулярно фиксировались нарушения противоэпидемических требований – соблюдения контроля масочного режима и других требований безопасности. В результате это обеспечило ожидаемый эффект – за время действия ограничения на работу в выходные дни удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболевших, а сами торговые центры значительно усилили меры контроля.
Как пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, ситуация с соблюдением мер безопасности в местах массового скопления людей остается напряженной. В ходе проверок в ряде ТЦ и ТРЦ продолжают выявляться нарушения санитарных требований при работе фуд-кортов, детских игровых комнат и других мест массового скопления людей. Там допускаются несоблюдение безопасной социальной дистанции, отсутствуют дезинфицирующие средства и т.д. Кроме того, опрос новых инфицированных, выявленных за неделю, показал, что 84% из них посещали торгово-развлекательные центры и могли быть инфицированы в них.
«При проверках ТЦ и ТРК мы видим, что часть их посетителей приходят не для совершения необходимых покупок, а чтобы провести там свободное время и развлечься. При этом за неделю на 26% выросло число заболевших среди работников сферы торговли непродовольственными товарами», – сказал Виталий Костарев. По его словам, в условиях высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе нарушение противоэпидемических требований недопустимо.
По итогам обсуждения губернатор поручил Министерству промышленности и торговли организовать дополнительную профилактическую работу с руководителями торговых и торгово-развлекательных центров.
Члены оперштаба подчеркнули необходимость проведения ежедневного жесткого мониторинга соблюдения противоэпидемических требований на площадках ТЦ и ТРЦ. В случаях, если в них не усилят контроль и не исключат нарушения, оперштаб будет вынужден принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений. «Особая ответственность в этом вопросе сейчас лежит на руководителях и собственниках центров. Мы не можем ставить под угрозу жизни и здоровье людей», – сообщили в оперштабе.
Напомним, в Прикамье до 30 сентября запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничена деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в период с 1.00 до 6.00 часов. Не допускается проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, на парковках и других местах скопления людей.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2021
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