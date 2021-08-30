«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2021 в 17:10
18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
26.08.2021 в 17:10
24.08.2021 в 17:25
11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2021
1 сентября в Перми появится новая остановка
В День знаний потеплеет до +20
11-летний художник-волонтер посвятил картину пермской общественнице
По факту крушения в Пермском крае бомбардировщика возбуждено уголовное дело
Прием документов по «гаражной амнистии» начнется с 1 сентября
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За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.08.2021
На Тихом Компросе заменят аварийные деревья
Арктическое вторжение: осень близко
Энергетики наградили победителей акции «Я плачу за тепло!»
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Образовательные кластеры помогут подготовить старшеклассников к ЕГЭ
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В Перми сотрудники ДПС задержали пьяную мать, которая перевозила ребенка на скутере
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
За сутки в Прикамье выявлено 472 случая коронавируса
Подбросили белый порошок и требовали миллион. Пятеро рэкетиров не смогли обжаловать приговор
В Чайковском запущено производство тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19
На ул. Уральской должна начаться обкатка новых трамвайных путей
В Перми запускают бескондукторную систему оплаты проезда
В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню
Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию
В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19
Министр образования и науки Пермского края проведет прямой эфир
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