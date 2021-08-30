Представился дезинфектором. Пермяк, обокравший пенсионерку, отправится в колонию

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Приговором Краснокамского городского суда ранее неоднократно судимый 29-летний житель Перми признан виновным в совершении кражи и мошенничества. Преступление произошло в апреле текущего года в поселке Майском.
Установлено, что молодой человек пришел домой к пожилой женщине и предложил произвести санобработку квартиры от коронавирусной инфекции. За услугу он попросил чуть более трех тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, тогда гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять работу.
"Когда женщина расплачивалась, злоумышленник увидел, что она взяла деньги из шкафа в комнате. Тогда он попросил хозяйку пройти на кухню, чтобы сделать дополнительную обработку в других помещениях квартиры. Когда пенсионерка ушла, он открыл в комнате шкаф и похитил ее сбережения в сумме 18 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Опубликовано: 30.08.2021 в 11:08 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19

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