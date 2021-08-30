В Перми для учеников младших классов разработано единое школьное меню

В Перми для учеников 1-4-х классов разработано единое сбалансированное школьное меню. В ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что при разработке меню были проанализированы обращения родителей, поступавшие в департамент образования, на сайт Госуслуг, на портал «Управляем вместе». Всем организаторам питания в школах рекомендовано использовать утверждённые варианты меню для 1-4-х классов.Сейчас школьники младших классов бесплатно обеспечиваются горячим питанием, мы специально выделили средства бюджета на эти цели. Наша задача, чтобы дети питались сбалансированно, и были здоровыми. Поэтому сейчас разработано 4 варианта сбалансированного меню с привлечением специалистов-диетологов и родительской общественности. Единое меню составляется исходя из запросов родителей, потребностей детей и организации учебного процесса, – рассказал Алексей Дёмкин.При разработке меню были проанализированы обращения родителей, поступавшие в течение года в департамент образования, на Госуслуги, портал «Управляем вместе». Меню соответствует требованиям действующего санитарного законодательства.В департаменте образования администрации Перми пояснили, что на сегодняшний день во многих школах города питание организуют аутсорсеры. Они сами разрабатывают меню для учащихся, при этом департамент образования регулярно проводит проверки с целью контроля качества питания, соответствия всем стандартам и необходимым регламентам. Чтобы сделать питание учащихся не только полезным, но и вкусным, было принято решение разработать варианты единого меню, которые будут рекомендованы организаторам питания в школах Перми.Каждое меню рассчитано на 12 дней, включает завтрак и обед. Разработчики вариантов меню, получивших наивысшие оценки, провели дегустацию, на которую были приглашены представители администрации Перми и городского департамента образования, депутаты, представители школ и родительской общественности.