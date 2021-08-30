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В Пермский край доставили более 22 тысяч комплектов вакцины для иммунизации от COVID-19
По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 670,2 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 526,3 тыс. человек.
Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 853 739 комплектов вакцины. Из них 686 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 107 156 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 8 630 – «КовиВак».
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