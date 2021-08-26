С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и муниципальные образования региона продолжают комплексную расчистку территории от мусора. Благодаря совместной работе с начала года в Прикамье ликвидировано 375 свалок. До конца года будут устранены еще порядка 226 незаконных мест скопления отходов во всех муниципалитетах края. Работы проводятся по результатам мониторинга территорий, а также на основании обращений жителей и общественных организаций.Всего с начала реализации реформы по обращению с ТКО в 2019 году муниципалитеты ликвидировали более 2,1 тыс. несанкционированных свалок.Жители могут направлять информацию о «диких» свалках в местную администрацию. Помимо этого, информацию о незаконных местах сбора отходов можно направлять на портал «Управляем вместе», а также оставлять на сайте «Теплоэнерго» te-perm.ru в разделах «Сообщить о свалке» и «Направить обращение».