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С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок
Всего с начала реализации реформы по обращению с ТКО в 2019 году муниципалитеты ликвидировали более 2,1 тыс. несанкционированных свалок.
Жители могут направлять информацию о «диких» свалках в местную администрацию. Помимо этого, информацию о незаконных местах сбора отходов можно направлять на портал «Управляем вместе», а также оставлять на сайте «Теплоэнерго» te-perm.ru в разделах «Сообщить о свалке» и «Направить обращение».
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