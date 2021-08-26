«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2021 в 17:10
18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
26.08.2021 в 17:10
24.08.2021 в 17:25
11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2021
С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок
Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»
Волки терроризируют деревни Юрлинского округа
Пермяки собирают подписи против строительства нового здания
В Чусовом дебошир пришел в магазин с мачете
Пермские театры готовятся к новому сезону
Среднемесячная зарплата в Пермском крае превысила 47 тысяч рублей
Обустройство велосипедных дорожек и тротуаров на ул. Героев Хасана завершат до конца октября
Депутаты краевого парламента проведут финальное заседание текущего созыва
В Прикамье прошло совещание по вопросам ценообразования в строительной отрасли
Жителей Свердловского района приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Прикамье откроется 35 новых кинозалов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.08.2021
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В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по подготовке учебных заведений к 1 сентября
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Пермского диджея арестовали за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД
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МЧС: движение на автодороге "Пермь - Екатеринбург" восстановлено
В Прикамье пройдет прямая линия по правам граждан на новые детские выплаты
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С начала года в Пермском крае ликвидировано 375 несанкционированных свалок
Пермяки собирают подписи против строительства нового здания
В Перми горела пятиэтажка
Обустройство велосипедных дорожек и тротуаров на ул. Героев Хасана завершат до конца октября
Депутаты краевого парламента проведут финальное заседание текущего созыва
В Прикамье прошло совещание по вопросам ценообразования в строительной отрасли
Жителей Свердловского района приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Прикамье откроется 35 новых кинозалов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.08.2021
"Опухли от наглости": чиновники из строительной сферы вызвали гнев первого лица региона
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