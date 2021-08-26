Пермяки собирают подписи против строительства нового здания

Жильцы пермских многоэтажек выступают против строительства нового здания прямо у себя во дворе. Сегодня начался сбор подписей. Речь идет о квартале между улицами Луначарского и Пушкина с одной стороны, и Комсомольским проспектом и улицей Газеты Звезда, с другой. Это самый центр Перми, и интерес застройщиков понятен. Почти 20 лет здесь стоит большой подземный гараж на 62 бокса. Наверху – спортивная площадка, которой сегодня пользуются и взрослые, и дети.По словам жильцов, сейчас собственник гаража планирует продать участок земли в центре двора одному из пермских девелоперов для дальнейшей застройки. В прошлом месяце городской департамент архитектуры выдал мужчине градостроительный план. Согласно ему, на месте гаражей допускается строительство шестиэтажного здания. А это, по мнению жильцов, прямое противоречие решению Пермской думы, об этом сказано в обращении на имя прокурора Перми. Тем временем, наши источники утверждают, собственник уже начал обзванивать потенциальных покупателей земли – пермских девелоперов.

-Он сейчас ходит по всем застройщикам и предлагает. Сегодня спросили, что всех будешь обзванивать? А сотрудники застройщика видят, что доступа нет к этому участку.

-Замкнутое пространство, соответствует генеральному плану, периметральная застройка, которую сейчас хотят нарушить.В пермской мэрии информацию о выдаче градплана не подтвердили и не опровергли. Одно заявлено точно – разрешения на строительство пока нет.

Информационно-аналитическое управление администрации г. Перми: «На указанной территории департаментом разрешения не выдавались, соответствующие заявления не поступали».

Жильцы обеспокоены. Такое возможное соседство их не устраивает. Свои претензии озвучили в обращении к прокурору города.Жильцы уже подготовили обращения в городскую прокуратуру, губернатору и главе Перми с требованием отменить возможность строительства на месте подземных гаражей какого-либо здания. Уже набралось несколько десятков подписей. В этом квартале еще ничего не случилось. Есть лишь намерения построить дом.

А вот на соседней улице Горького здание уже строится.

Резонанс в обществе строители создали тем, что захватили тротуар и повысили этажность, чем вызвали гнев первого лица региона. Дмитрий Махонин высказался - «Опухли от наглости!». Мэрия Перми уже начала проверку разрешения на строительство этой многоэтажки.